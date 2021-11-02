اسماعيل سكرية: أدوية الأمراض المزمنة مفقودة وشعار الدعم مزيف

استغرب النائب السابق الدكتور اسماعيل سكرية في بيان، “خروج وزير الصحة فراس أبيض عن صمته المطبق، منذ تسلمه مهام وزارة الصحة، فكانت تغريدته في السياسة فقط، متجاهلا هول التداعيات في القطاع الصحي طبابة واستشفاء ودواء، وما يلحقه بالمواطن من رعب وقلق وعوز وأذى في صحته”.

وطالب سكرية “الوزير أبيض بالخروج عن صمته الصحي وإطلاع الرأي العام على حقائق الواقع وأسبابها، بدءا من لغز المصرف المركزي مرورا بمستوردي الأدوية ومخازنهم والمستودعات، وانتهاء بواقع السوق وشعار الدعم المزيف لأدوية الأمراض المزمنة المفقودة، والمهين لمشاعر المريض الذي يتلقى دعما كلاميا لا يرتقي إلى مستوى توفير الدواء في الصيدليات”.

وجدد سكرية مطالبته بـ”تفعيل أعمال المختبر المركزي للرقابة والإستعانة بالمختبرات والخبرات الجامعية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام