لندن ترحب بإعلان باريس تأجيل عقوبات في نزاع صيد الأسماك – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2021 - 00:54

لندن ترحب بإعلان باريس تأجيل عقوبات في نزاع صيد الأسماك

منذ 40 mins 2 November، 2021
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أخبار دولية - بريطانيا

رحب المتحدث باسم الحكومة البريطانية بإعلان الحكومة الفرنسية، تأجيل تنفيذ عقوبات في نزاع صيد الأسماك بين البلدين. وقال المتحدث إن بريطانيا جاهزة لمواصلة مناقشات مكثفة لتسوية النزاع.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة البريطانية أن لندن ترى أن هناك حاجة إلى مناقشات معمقة لتذليل صعوبات في العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وكانت باريس هددت بأنه إذا لم يتم منح المزيد من التراخيص ستُمنع المراكب البريطانية من تفريغ صيدها في مرافئ فرنسية اعتبارا من الثلاثاء بل حتى فرض عمليات تفتيش على جميع السلع القادمة إلى فرنسا من بريطانيا.

المصدر: سبوتنيك

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