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November 1 2021 - 16:16

إثيوبيا.. رئيس الوزراء يدعو أنصاره إلى “مضاعفة” جهودهم للانتصار في الحرب

منذ 50 mins 1 November، 2021
إثيوبيا.. رئيس الوزراء يدعو أنصاره إلى "مضاعفة" جهودهم للانتصار في الحرب
أخبار دولية - اثيوبيا

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أنصاره إلى مضاعفة جهودهم للانتصار في الحرب التي تشهدها البلاد. وقال في بيان، إن قواته تقاتل على أربع جبهات ضد قوات إقليم تيغراي. مضيفاً “يجب أن نعرف أن قوة عدونا الرئيسية هي ضعفنا وعدم استعدادنا”.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية أن “قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية أعدمت أكثر من 100 شاب من سكان كومبولتشا دون محاكمة في المناطق التي تسللت إليها”، مشيراً إلى أنه “يجب على المجتمع الدولي ألا يغض الطرف عن مثل هذه الفظائع”.

وكانت الجبهة الشعبية في إقليم تيغراي الإثيوبي، قد أعلنت منذ يومين سيطرتها على بلدة دسي الاستراتيجية في إقليم أمهرة وبلدة كومبولتشا، غير أن الحكومة نفت ذلك.

المصدر: روسيا اليوم

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