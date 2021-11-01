الطقس في لبنان غدا الثلاثاء غائم جزئيًا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الثلاثاء غائما جزئيًا الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، كما تتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة خاصة في المناطق الشمالية والجبلية. كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة، وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس خريفي متقلب وماطر أحياناً مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم الأربعاء حيث يعود الى الاستقرار.

– الطقس المتوقع في لبنان

الاثنين: غائم جزئيًا الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية خاصة في المناطق الجبلية والداخلية كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الثلاثاء: غائم جزئيًا الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة كما تتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة خاصة في المناطق الشمالية والجبلية. كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة..

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بسبب اقتراب كتل هوائية حارة مصدرها شمال افريقيا.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 17 الى 27 درجة، فوق الجبال من 13 الى 22 درجة، في الداخل من 14 الى 21 درجة.

– الرياح السطحية: شرقية الى جنوبية شرفية، ناشطة أحياناً، سرعتها بين 15 و55 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوؤ على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75%.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

– حرارة سطح الماء: 26°م.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

المصدر: بريد الموقع