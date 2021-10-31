البيان الختامي لقمة قادة “G20”: مكافحة الجريمة الالكترونية وآثار كوفيد والهجرة والإجراءات البيئية

أصدر قادة مجموعة العشرين البيان الختامي للقمة ركزوا فيه على القضايا البيئية ومكافحة الجريمة الالكترونية وإجراءات التصدي لكوفيد، وغيرها من القضايا العالمية.

ودعا زعماء “G20” إلى تحرك “هادف وفعال” للحد من ارتفاع درجة حرارة الارض عند 1.5 درجة مئوية.

وقال البيان “نحن ندرك أن تأثيرات تغير المناخ عند 1.5 درجة مئوية أقل بكثير من 2 درجة مئوية. وسيتطلب الحفاظ على 1.5 درجة مئوية في متناول اليد اتخاذ إجراءات هادفة وفعالة، والتزام جميع الدول بها”.

ومع ذلك، احتوى البيان الختامي على القليل من الإجراءات الملموسة، ولم يشر إلى تاريخ محدد عام 2050 لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية، يقول العلماء إنه أمر حيوي لدرء تغير المناخ الكارثي.

وتقول الوثيقة النهائية إن الخطط الوطنية الحالية حول كيفية الحد من الانبعاثات يجب تعزيزها “إذا لزم الأمر” وتتضمن تعهدا بوقف تمويل توليد الطاقة بالفحم في الخارج بحلول نهاية هذا العام.

المصدر: وكالة رويترز