قوى الامن: القبض على عصابة سرقة في بعبدا وبطشاي

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “في الساعة 9:00 من تاريخ 30/10/2021، ادعى لدى مخفر بعبدا في وحدة الدرك الإقليمي أحد المواطنين أن مجهولا أقدم ليل 29/10/2021 على سرقة مبلغ من المال وتبغ وغيرها، بواسطة الكسر والخلع من داخل متجره في بعبدا قدرت قيمتها بحوالى 30.000.000 ل.ل.

نتيجة التحقيقات والمتابعة، تم تحديد هوية الفاعلين، وهم السوريون:

– م. س. (مواليد العام 2006)

– م. س. (مواليد العام 2006)

– ع. س. (مواليد العام 2008)

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قام بها عناصر المخفر، تم توقيفهم في بلدتي بعبدا وبطشاي، وضبطت في حوزتهم المسروقات كافة.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم، كما أفادوا أنهم أقدموا بتاريخ سابق على سرقة كافيتيريا في محلة بعبدا بواسطة الكسر والخلع، وسرقوا من داخلها مبالغ مالية وتبغ وغيرها. التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام