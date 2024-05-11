المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف مواقع راميا والمطلة وجل العلام بالاسلحة المناسبة

تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع ومستوطنات العدو الصهيوني، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة.

وفجر اليوم، ردت المقاومة الإسلامية على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين ‏وخصوصًا في طير حرفا، واستهدفت مبنى يتموضع فيه جنود العدو في ‏مستعمرة المطلّة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وعند الساعة (7:10) صباح اليوم السبت، استهدفت المقاومة دشم ‏وتحصينات وحامية موقع راميا بالأسلحة الصاروخية المباشرة والموجهة وقذائف المدفعية ‏وأصابته إصابة مباشرة. وعاودت المقاومة عند الساعة (10:00)، استهداف موقع راميا ‏بقذائف المدفعية.

كما استهدفت المقاومة عند الساعة (8:20)، التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة في موقع جلّ العلام بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابة مباشرة.

خبراء صهاينة: حزب الله يمتلك ترسانة صواريخ جيدة ومستعد للحرب

واقر خبراء صهاينة ان جيش الاحتلال لم يصب انظمة حزب الله المهمة. وقال تل بيري رئيس قسم الأبحاث في مركز ألما الإسرائيلي للدراسات إن حزب الله يمتلك ترسانة صواريخ جيدة ومستعد للحرب، مشدداً على ان قوة الرضوان التابعة للحزب يمكنها غزو “إسرائيل”، على حد تعبيره.

وفي تقييم أمني للمركز قال بيري إن أي اتفاق دبلوماسي يؤجل فقط الحرب التي ستنشب عندما يختارها حزب الله وبشروطه، وفق تعبيره.

المصدر: الاعلام الحربي