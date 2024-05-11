بالفيديو | القسام تعلن وفاة أحد الأسرى الصهاينة البريطانيين

أعلنت كتائب الشهيد عزالدين القسام وفاة الأسير “نداف بوبلابيل” 51 عامًا ويحمل الجنسية البريطانية متأثراً بجراحه التي أصيب بها بعد استهداف الطيران الصهيوني مكان احتجازه قبل أكثر من شهر مع الأسيرة “جودي فانشتاين”.

وأوضح الناطق باسم القسام “أبو عبيدة” في تدوينة على حساب تلغرام، أن الأسير بوبلابيل، قد تدهورت حالته الصحية ولقي مصرعه لعدم تلقيه الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية بسبب تدمير العدو للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة.

ونشرت القسام فيديو يظهر فيه الاسير بوبلابيل، بعنوان “صفقة تبادل حرية وحياة.. ضغط عسكري موت وفشل”.

وباللغة العبرية “עסקת חילופי שבויים חירות וחיים.. לחץ צבאי מוות וכישלון”، وبالانكليزية “Exchange Deal = Freedom and Life, while..Military Pressure = Failure and Death”.

وفي وقت سابق اليوم، نشرت القسام فيديو يظهر فيه الأسير المقتول، بعنوان “بعد قليل… ماذا حدث؟ “.

عائلات الأسرى الصهاينة: يجب التوصل لصفقة وليس لدينا وقت لإضاعته

و بعد إعلان أبو عبيدة عن مقتل الأسير “نداف بوبلابيل” بقصف الاحتلال، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين ” يجب التوصل لصفقة وليس لدينا وقت لإضاعته”.

ووجهة نداء استغاثة للحكومة الإسرائيلية ومن يقف على رأسها.

المصدر: الاعلام العسكري