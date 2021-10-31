الشيخ دعموش: لبنان ليس مكسر عصا للسعودية والإمارات واستضعافه مرفوض ومدان

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش، أن “لبنان ليس مكسر عصا للسعودية والإمارات ولا لأي دولة، واستضعافه وترهيبه والنيل من كرامته الوطنية من أي كان، مرفوض ومدان”.

وفي كلمة له خلال احتفال أقامته ثانوية الإمام المهدي (عج) في بلدة الشرقية للطلاب الناجحين، قال الشيخ دعموش “إذا كان بعض السياسيين اللبنانيين المأجورين وبعض الإعلاميين ووسائل الإعلام باعوا كراماتهم، فإن أكثرية الشعب لديه كرامة ولا يباع ولا يشترى بالمال، ويرفض التزلف والانبطاح لأحد ويرفض ابتزازه من أحد”.

واعتبر أن “الحملة السعودية على لبنان دليل تخبط وإفلاس سياسي وتغطية على فشلهم وخيبتهم وفشل مشاريعهم في لبنان وعجزهم وهزيمتهم في اليمن ومأرب، وكل من يقف ليدافع عن الشعب اليمني المظلوم إنسان شريف يقف بجانب الحق ويقول كلمة حق في وجه سلطان جائر، وتوصيف الحرب بالعبثية هو أقل ما يمكن أن يقال في حرب مستمرة منذ أكثر من ست سنوات على شعب مظلوم”. وأشار الى أن “العدوان المستمر على اليمن أودى حتى الآن بأكثر من 14 ألف ضحية، وحاصر شعبا بأكمله تحت مخاطر الجوع والمرض، ولم يوفر النساء والأطفال والشيوخ من القتل ولا دور العبادة والمساجد والمرافق الحيوية من الدمار”.

وأكد الشيخ دعموش أنه “ليس أمام السعودية في اليمن سوى الاعتراف بهزيمتها المدوية أمام الحفاة من الشعب اليمني المظلوم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام