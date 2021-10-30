اهتمام بالغ بخريطة مجازر العدوان التي أطلقتها المنار والمسيرة

لاقت خريطة مجازر العدوان السعودي الامريكي في اليمن والتي اطلقها موقعا قناة المنار والمسيرة، اهتماما لافتا من المتابعين بما يجعل هذه الخريطة اشبه بالوثيقة التي تدين السعودية وحلفائها وتبين مظلومية اليمنيين وحقهم في محاربة العدوان ومواجهة الحصار.

مثل كل الدول التي تتميز بخريطة جغرافية ذات تضاريس ساحرة، تتميز وتكاد تنفرد اليمن تماما في هذا العصر بخريطة مجازر مذهلة. هذه الخريطة التي صممتها السعودية بالدم والطائرات والغارات، اعاد فريق متخصص في قناتي المنار والمسيرة تظهيرها الكترونيا بهذا الشكل الذي يمكن من خلاله التعرف على جرائم السعودية في اليمن بالمكان والزمان والمستهدفي.

وما ان تم اطلاقها ووضعها في تصرف المتابعين حتى تلقفها الالاف باهتمام بارز من متابعين على مستوى العالم.

من شأن هذا التوثيق للإجرام السعودي في اليمن، ان يكون بمثابة وثيقة مكتملة العناصر، تدين الفاعل المجرم وهي السعودية ومعها الداعم الامريكي والانكليزي، وتبين مظلومية اليمنيين المجزر بهم للمتابع العربي والعجمي، فضلا عن كونها مرجعا وافرا في المعلومات والمستندات والحقائق التي يحتاجها على وجه التحديد المتخصصون في القضايا الحقوقية والانسانية.

ومثل خريطة مجازر العدوان على موقع المنار، كان على منصة تويتر ايضا هاشتاغ خريطة مجازر العدوان يحتل الصدارة ليسجل ترند ، قبل ان يتعرض لحملة الكترونية من قبل الذباب الالكتروني التابع للاعلام السعودي.

ورغم محاولة عرقلة التغريد على هاشتاغ خريطة مجازر العدوان وحجب الحقيقة عن العالم، الا ان الالاف من المتابعين تمكنوا من تسجيل مواقفهم المعترضة على استمرار العدوان، والداعمة لليمنيين في حقهم بمحاربة الحصار.

من بينها تغريدة الناطق الرسمي باسم حركة انصار الله محمد عبد الله الذي وصف خريطة مجازر العدوان بأنها اوسع عملية توثيق لجرائم العدوان من قناتي المسيرة والمنار.

المصدر: المنار