الاسرى المضربون في سجون العدو الاسرائيلي بحالة صحية حرجة

أكد المتحدث باسم “مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى” محمد الشقاقي السبت أن “الأسرى السبعة المضربين عن الطعام في المعتقلات الإسرائيلية يواصلون معركة الأمعاء الخاوية في ظل تعنت إدارة السجون والاحتلال بعدم الاستجابة لمطالبهم التي كفلها القانون الدولي”.

وأوضح الشقاقي أن “الأسرى المضربين في حالة صحية حرجة للغاية”، ولفت الى ان “الاحتلال يهدف من خلال إطالة أمد الإضراب الأمر الذي ينذر باستشهاد أحد المضربين”، وأضاف أن “غياب الرادع القانون الدولي والمحاسبة القانونية لضباط إدارة السجون وحالة الصمت القوية التي تمارسها المؤسسات الدولية والحقوقية شكلت دافعا للاحتلال للتمادي أكثر في التعنت ورفض مطالب الأسرى”.

واشار الشقاقي الى أن “الاحتلال يريد من خلال تجديد الاعتقال الإداري للأسير المضرب كايد الفسفوس إيصال رسالة للمضربين مفادها أن الإضراب عن الطعام ليس هو الخلاص من جريمة الاعتقال الإداري”، وشدد على أن “الأسرى المضربين يتحلون بصلابة وعزيمة قوية يتحدون بها الجلاد الصهيوني وهم في حالة اشتباك مستمر”.

المصدر: فلسطين اليوم