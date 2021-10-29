الشيخ يزبك: كمين الطيونة كشف عن مخططهم لجر البلد إلى حرب أهلية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2021 - 15:16

الشيخ يزبك: كمين الطيونة كشف عن مخططهم لجر البلد إلى حرب أهلية

منذ 58 mins 29 October، 2021
الشيخ محمد يزبك
لبنان

رأى رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك في خطبة الجمعة التي ألقاها في مقام السيدة خولة بنت الامام الحسين(ع) في بعلبك “أننا بتعاوننا كمواطنين نتغلب على المعاناة، والمطلوب من كل مسؤول القيام بمسؤوليته، ويجب على كل مؤسسة من مؤسسات الدولة أن تأخذ دورها، فالدولة هي دولة المواطن، والتكفل التكافل بحفظ الأمن والاستقرار تأمين ما يلزم”.

وأضاف الشيخ يزبك “المواطنة بصدق الإنتماء إلى الوطن وحماية سيادته واستقلاله، فلم يُسمع لدعاة الاستقلال والسيادة صوتاً فضلاً عن موقف في مواجهة العدو الإسرائيلي ومجازره بحق الشعب اللبناني حتى اليوم”، وتابع “السلاح الذي يطالب هؤلاء بسحبه والدعاء عدم مشروعيته هو الذي حرر لبنان عام 2000 من العدو وعملائه وهو الذي يحمي الحدود والثروات والسيادة”.

واعتبر الشيخ يزبك أن “كمين الطيونة كشف عن مخططهم حيث قادهم حقدهم وارتباطهم إلى مجزرة كادت أن تجر البلد إلى حرب أهلية لولا الغيارى على الوطن والوحدة الوطنية بمشاركة صادقة”، واضافت “لذلك نطالب القضاء بالتحقيق العادل في كمين الطيونة، ونؤكد على كشف الحقيقة بانفجار المرفأ بتحقيق عادل شفاف بعيداً عن التسييس والاستنسابية، ففي ذلك طمس للحقيقة وإضاعة للدماء”.

واستنكر الشيخ يزبك “ما يجري في فلسطين من قتل وتهويد وجرف لمقبرة اليوسفية في القدس لتغيير المعالم التاريخية، فضلاً عن الجرائم الوحشية بحق الأسرى، ولم يُسمع أي صوت لمنظمات حقوق الإنسان ولا مواقف دولية تدين العدوان الإسرائيلي، بل تطبيع وزيارات متبادلة واستخدام مطارات وكأن شيئاً لم يكن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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