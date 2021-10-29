أسعار الذهب تنخفض دون 1800 دولار مجددا

سجلت أسعار الذهب انخفاضا طفيفا بمستهل تعاملات اليوم الجمعة وتخلت عن مكاسبها التي سجلتها بالجلسة الماضية، وتراجعت دون مستوى 1800 دولار للأوقية، تزامنا مع ضعف الطلب على المعدن الأصفر.

وخلال تعاملات اليوم الجمعة، انخفضت عقود الذهب الفورية بنسبة 0.30% وسجلت حوالي 1791 دولار للأوقية. وأيضا، انخفضت عقود الذهب الاَجلة وسجلت حوالي 1792 دولار للأوقية.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام نحو 6 عملات خلال تعاملات اليوم بشكل ملحوظ للغاية ولكنه يستقر دون مستويات 94.00 نقطة، وسجل حوالي 93.48 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.15% تقريبا، وفي ظل العلاقة العكسية بين الطرفي، تضررت أسعار الذهب من هذا الارتفاع لمؤشر الدولار الأمريكي، فارتفاع الدولار يدفع أسعار الذهب للانخفاض، والعكس صحيح، ولكن هذه العلاقة تتأثر حاليا بتطورات فيروس كورونا ومتحور دلتا الجديد، بالإضافة إلى شهية المخاطرة بالأسواق.

المصدر: Investing.com