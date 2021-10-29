ايران: نجحنا في التصدي للهجوم السيبراني الأخير

أكد رئيس منظمة الدفاع المدني في الجمهورية الاسلامية العميد غلام رضا جلالي، أن “ايران حققت النجاح تماماً في التصدي للهجوم السيبراني الاخير الذي استهدف محطات الوقود في البلاد”. وقال العميد جلالي في تصريح له الخميس على هامش لقائه مراجع الدين في مدينة قم المقدسة في الهجوم السيبراني الاخير على منظومة الوقود في البلاد، “حققنا النجاح تماماً رغم أننا تلقينا الضربة”.

وأكد رئيس منظمة الدفاع المدني الايراني أن الجهاز المعني بمنظومة الوقود في البلاد لم يلتفت الى التحذيرات السابقة التي وجهتها له المنظمة، مضيفاً “سنقوم بتحديد المقصر الاساس وتقديمه لجهاز القضاء”. يُذكر أن هجوماً سيبرانياً استهدف محطات الوقود في ايران الثلاثاء ما ادى الى توقف عمل 2400 محطة الا انه تم اعادتها الى العمل تدريجيا بعد بذل الجهود اللازمة”.