قوى الأمن : عناصر حاجز ضهر البيدر بالتنسيق مع فصيلة طريق الجديدة تضبط سيارة مسروقة وتوقف سائقها – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2021 - 11:52

قوى الأمن : عناصر حاجز ضهر البيدر بالتنسيق مع فصيلة طريق الجديدة تضبط سيارة مسروقة وتوقف سائقها

منذ 2 ساعة 29 October، 2021
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