قوات الاحتلال تعتقل الفتى الفلسطيني جهاد داوود البدن (17 عاما) أثناء تواجده على المدخل الشمالي لبيت لحم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2021 - 23:28

قوات الاحتلال تعتقل الفتى الفلسطيني جهاد داوود البدن (17 عاما) أثناء تواجده على المدخل الشمالي لبيت لحم

منذ 60 mins 28 October، 2021
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