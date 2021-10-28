التحكم المروري : اعادة فتح السير على تقاطع الصيفي في بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2021 - 20:52

التحكم المروري : اعادة فتح السير على تقاطع الصيفي في بيروت

منذ 2 ساعة 28 October، 2021
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