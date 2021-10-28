حزب الله : هذا القرار السعودي المرفوض لا يقدم ولا يؤخر في عمل هذه المؤسسة الإنسانية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2021 - 20:52
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حزب الله يدين القرار السعودي ضد مؤسسة القرض الحسن ويعتبره عدوانا على لبنان
حزب الله: القرار السعودي ضد مؤسسة القرض الحسن تدخل سافر في الشؤون الداخلية اللبنانية وانصياع ذليل للادارة الامريكية
حزب الله: القرار السعودي ضد مؤسسة القرض الحسن خدمة بائسة لأهداف العدو الصهيوني
حزب الله: القرار المرفوض لا يقدم ولا يؤخر في عمل المؤسسة الانسانية التي كرست نفسها لخدمة الفقراء وعموم الشعب اللبناني
نائب الأمين العام لحزب الله: ان تراجع موقع السعودية ودورها واقتصادها مؤشر على الجريمة الكبرى التي ارتكبتها بحق اليمنيين
الشيخ نعيم قاسم: التحاق السعودية بالاستكبار العالمي لا يصنع لها مستقبلا ونحن نرى كيف تخلت اميركا عن حلفائها بأفغانستان
الشيخ قاسم: أيها السعوديون عودوا الى رشدكم وأمامكم فرصة كبيرة للتراجع والتعاون مع الشعب اليمني لخير المنطقة
مجلس النواب اللبناني يثبت تاريخ الانتخابات في الـ27 من آذار المقبل واقتراع المغتربين للنواب الـ128
انسحاب كتلة لبنان القوي من الجلسة التشريعية لمجلس النواب والرئيس بري يرفعها لفقدان النصاب
النائب جبران باسيل: انسحبنا من جلسة مجلس النواب بسبب حصول مخالفة دستورية كبرى
باسيل: التصويت أسقط اقتراح اللجان بالنسبة لتصويت المغتربين لـ128 نائبا لأنه حصل على 61 صوتا فقط ولم ينل الأكثرية المطلقة
النائب علي حسن خليل: سنبقى ملتزمين بإجراء الانتخابات في موعدها ولأولئك المتذرعين بنصوص دستورية واهية هم واهمون
النائب علي فياض: نحن مع تقريب المهل المتصلة بتقريب موعد الانتخابات ومن ناحية أخرى مع حق المغتربين بالمقاعد الـ6
المحقق العدلي طارق البيطار يرفع جلسة استجواب الرئيس حسان دياب بعد تبلغه دعوى مخاصمته من الهيئة العامة لمحكمة التمييز
مراسل المنار: العدو يطلق طلقات نارية في الهواء لترهيب مزارعين لبنانيين في محلة كروم الشراقي بخراج بلدة ميس الجبل
وزراء الطاقة والكهرباء في لبنان وسوريا والاردن يتوصلون لاتفاق حول الصيغة النهائية لتزويد لبنان بالكهرباء عن طريق سوريا
وزير الطاقة السوري غسان الزامل: ستكون الشبكة جاهزة لنقل الكهرباء من الأردن الى لبنان في نهاية هذا العام
وزير الطاقة اللبناني وليد فياض: مندوب البنك الدولي شارك في الاجتماع والبنك سيمول اتفاق تزويد لبنان بالكهرباء
وزارة الخزانة الاميركية تفرض عقوبات على كل من جهاد العرب وداني خوري والنائب جميل السيد
رئيس المجمع العالمي لأهل البيت: من المصائب العظيمة والكبيرة والمعاناة التي تعيشها الأمة موضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني
سلطات الاحتلال الإسرائيلي تضع كاميرات مراقبة في مقبرة اليوسفية بالقدس المحتلة وتعيد نصب القضبان الحديدية في محيطها
الخارجية الروسية: الأنشطة الاستيطانية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية والقدس غير شرعية
مساعد وزير الخارجية الإيراني: اتفاق مع وكالة الطاقة الذرية والاتحاد الاوروبي على استئناف مفاوضات فيينا قبل نهاية نوفمبر
مساعد وزير الخارجية الإيراني: المفاوضات النووية المرتقبة ستكون مع مجموعة 4+1 دون مشاركة واشنطن
اليمن: قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مناطق متفرقة من مديريتي رازح وشدا في محافظة صعدة شمال اليمن
بدء الاغلاق الجزئي الذي اقرته السلطات الروسية في العاصمة موسكو بسبب ارتفاع مستويات الإصابة بفيروس كورونا
الصحة اللبنانية: تسجيل 663 اصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الاخيرة
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
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لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لجنة مجلس الشيوخ في البرازيل تصادق على الاتهامات الموجهة لرئيس البلاد على خلفية جائحة كورونا
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
حزب الله : هذا القرار السعودي المرفوض لا يقدم ولا يؤخر في عمل هذه المؤسسة الإنسانية
منذ 2 ساعة
28 October، 2021
عاجل
القرض الحسن
حزب الله
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