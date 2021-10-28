حزب الله : القرار السعودي ضد مؤسسة “القرض الحسن” تدخل سافر وانصياع للإدارة الاميركية وخدمة بائسة لأهداف العدو الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2021 - 20:50

حزب الله : القرار السعودي ضد مؤسسة “القرض الحسن” تدخل سافر وانصياع للإدارة الاميركية وخدمة بائسة لأهداف العدو الصهيوني

منذ 2 ساعة 28 October، 2021
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