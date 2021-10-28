تدابير سير الخميس بمحيط قصر الأونيسكو بسبب جلسة مجلس النواب

قالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني الاربعاء يعقد مجلس النواب بتاريخ 28-10-2021، جلسة في قصر الأونيسكو –بيروت.

لذلك، سيتم اعتبارا من الساعة 6:00 من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، منع مرور السيارات وإجراء تحويلات، وفقا لما يلي:

منع مرور السير:

– القادم من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته نحو غبريال المر.

– داخل نفق الماريوت -بالاتجاهَين-وتحويله بإتجاه شارع غبريال المر صعودا، وإعادته بإتجاه غبريال المر.

– عند مفرق “صيدلية مشموشي”، وتحويله بإتجاه مار الياس / سلام.

– عند مفرق بنك بيروت وتحويله بإتجاه مار الياس / سلام.

– تحت نفق صائب سلام، وتحويله من تقاطع الراشدين سلام بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد.

تحويل السير القادم من:

– جادة ديغول – تقاطع الكارلتون -ديغول، وإعادته باتجاه نصر / الروشة.

– تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.

– ساقية الجنزير نزولا باتجاه شارع برلين – الكارلتون -ديغول.

– ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر.

– “السمرلاند” -حديقة بن زايد صعودا باتجاه ساحة عبد العال- غبريال المر -“الماريوت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام