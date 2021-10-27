عبد السلام: مشكلتنا مع العدوان.. واليمن يتسع لجميع أبنائه تحت ظل السيادة الوطنية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2021 - 17:14

عبد السلام: مشكلتنا مع العدوان.. واليمن يتسع لجميع أبنائه تحت ظل السيادة الوطنية

منذ 20 mins 27 October، 2021
محمد عبد السلام
اليمن - عربي وإقليمي

حيا رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام الأربعاء رجالات مأرب الشرفاء، واكد أن “اليمن يتسع لجميع أبنائه تحت ظل السيادة الوطنية”.

وقال عبد السلام “نحيي رجالات مأرب الشرفاء ونؤكد أن اليمن يتسع لجميع أبنائه تحت ظل السيادة الوطنية”، وأوضح أن “مشكلة البلاد هي مع تحالف العدوان وقواته المحتلة وحصاره الإجرامي لا غير وهو ما يجب مواجهته والتصدي له حتى تحرير كل شبر محتل”.

كلام عبد السلام جاء بعد أعلن الجيش اليمني واللجان الشعبية تحرير مديريتي الجوبة وجبل مراد بمحافظة مارب واستتباب الأمن والاستقرار في المديريتين.

المصدر: موقع انصار الله

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