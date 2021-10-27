عبد السلام: مشكلتنا مع العدوان.. واليمن يتسع لجميع أبنائه تحت ظل السيادة الوطنية

حيا رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام الأربعاء رجالات مأرب الشرفاء، واكد أن “اليمن يتسع لجميع أبنائه تحت ظل السيادة الوطنية”.

وقال عبد السلام “نحيي رجالات مأرب الشرفاء ونؤكد أن اليمن يتسع لجميع أبنائه تحت ظل السيادة الوطنية”، وأوضح أن “مشكلة البلاد هي مع تحالف العدوان وقواته المحتلة وحصاره الإجرامي لا غير وهو ما يجب مواجهته والتصدي له حتى تحرير كل شبر محتل”.

كلام عبد السلام جاء بعد أعلن الجيش اليمني واللجان الشعبية تحرير مديريتي الجوبة وجبل مراد بمحافظة مارب واستتباب الأمن والاستقرار في المديريتين.

المصدر: موقع انصار الله