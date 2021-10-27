السيد رئيسي يؤكد ضرورة الاستعداد للهجمات السيبرانية ومكافحتها

وقال آية الله رئيسي، في اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء، إن “الهجوم السيبراني الذي استهدف محطات البنزين في ايران كان محاولة للتضييق على المواطنين”، مشيراً الى أن السلطات المعنية “تمكنت وبسرعة من إدارة الموقف واثبت المواطنون وعيهم في مواجهة هذه المشكلة ولم يسمحوا لأي جهة باستغلالها”.

كما أشاد اية الله رئيسي بجهود وسائل الاعلام الوطنية في توعية المواطنين بخصوص هذا الهجوم السيبراني في التوقيت المناسب، معربا عن شكره للمواطنين على دعمهم وتعاونهم مع الحكومة. وتابع “علينا أن نكون مستعدين بجدية في مجال الحرب السيبراني وأن لا نسمح للعدو أن ينال اهدافه الشريرة في هذا المجال وان يخلق مشاكل للمواطنين”.