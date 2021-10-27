وزير الإعلام جورج قرداحي : لا يجوز ان نظل في لبنان عرضة للإبتزاز لا من دول ولا سفراء ولا افراد وهم يملون علينا من يبقى في الحكومة ومن لا يبقى، ألسنا دولة ذات سيادة ؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2021 - 14:30
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الرئيس ميقاتي من بعبدا: مقابلة وزير الإعلام سجلت قبل تأليف الحكومة وهي تعبر عن رأيه
الرئيس ميقاتي: أنا والرئيس عون حريصان على أطيب العلاقات مع الدول العربية
الرئيس ميقاتي من بعبدا: نقوم باتصالات لإعادة إلتئام مجلس الوزراء والتحقيقات بحادثة الطيونة تأخذ مجراها
الرئيس ميقاتي: على الجسم القضائي أن يصحح المسار من ضمن القانون والدستور
باسيل: لا لطمس الحقيقة بأكبر انفجار شهده لبنان والعالم مقابل تأمين براءة مجرم
النائب طلال أرسلان: لا يجوز الربط بين التحقيق في جريمة مرفأ بيروت وكمين الطيونة الذي يهدد السلم الأهلي والعيش المشترك
وكلاء الرئيس حسان دياب تقدموا بدعوى مخاصمة الدولة عن أفعال ارتكبها القاضي البيطار في قضية إنفجار مرفأ بيروت
وزير الإعلام جورج قرداحي: لم أخطئ بحق أحد ولن أعتذر ولم اتهجم على أحد وأنا ضد الحرب العبثية في اليمن
قرداحي: لا يجوز أن نظل في لبنان عرضة للإبتزاز لا من دول ولا سفراء ولا أفراد ألسنا دولة ذات سيادة ؟
النائب السابق اميل لحود: نملك جرأة الإعلان عن أنّ موقف قرداحي ينسجم مع موقفنا والمستغرب هو المزايدة اللبنانيّة
رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر: وزير الأشغال العامة والنقل أنجز دراسة خطة النقل وأحالها لوزير المال
نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ الخطيب دعا لايلاء الاوضاع المعيشية كل اهتمام رسمي
مجموعة من المستوطنين الصهاينة إقتحموا المسجد الأقصى صباحا
قوات العدو تعتقل 18 فلسطينيا من الضفة المحتلة
وزير الدفاع اليمني اللواء محمد العاطفي: استعادة مدينة مأرب مسألة وقت
مصادر يمنية: الجيش اليمني واللجان الشعبية يسيطرون على مديرية الجوبة في محافظة مآرب
مصادر يمنية: السلطة المحلية في مراد تستعيد الاستقرار والأمن في المديرية الواقعة في محافظة مآرب
تجمع المهنيين السودانيين: موظفو شركة النفط الوطنية يعلنون الانضمام إلى العصيان المدني رفضاً للإنقلاب
وزير الخارجية الألماني: الانقلاب العسكري في السودان تطور كارثي ويضع البلاد في وضع محفوف بالمخاطر
اجتماع وزراء خارجية جيران أفغانستان في طهران لبحث الأزمة الأفغانية
وزير خارجية ايران أمير عبداللهيان: إجتماع اليوم يعمل على إصدار رسالة قوية بشأن تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان
عبداللهيان: يجب أن يكون للمجتمع الدولي دور خاص في معالجة الوضع الانساني ومكافحة الارهاب والمخدرات في افغانستان
الرئيس الايراني السيد رئيسي: الهجوم السيبراني الذي استهدف محطات الوقود كان هدفه خلق الفوضى في حياة المواطنين
وزير النفط الإيراني جواد أوجي: عودة 3 آلاف محطة وقود للعمل في البلاد بعد تعطل بسبب هجوم سيبراني
الكرملين: تصدير تركيا طائرات مسيرة إلى أوكرانيا قد يؤثر سلبًا على الوضع في منطقة دونباس
لجنة مجلس الشيوخ في البرازيل تصادق على الاتهامات الموجهة لرئيس البلاد على خلفية جائحة كورونا
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في أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
في أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
في أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
وزير الإعلام جورج قرداحي : لا يجوز ان نظل في لبنان عرضة للإبتزاز لا من دول ولا سفراء ولا افراد وهم يملون علينا من يبقى في الحكومة ومن لا يبقى، ألسنا دولة ذات سيادة ؟
منذ 1 ساعة
27 October، 2021
عاجل
الوزير قرداحي
التعليقات
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