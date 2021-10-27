وزير الإعلام جورج قرداحي : لا يجوز ان نظل في لبنان عرضة للإبتزاز لا من دول ولا سفراء ولا افراد وهم يملون علينا من يبقى في الحكومة ومن لا يبقى، ألسنا دولة ذات سيادة ؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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October 27 2021 - 14:30

وزير الإعلام جورج قرداحي : لا يجوز ان نظل في لبنان عرضة للإبتزاز لا من دول ولا سفراء ولا افراد وهم يملون علينا من يبقى في الحكومة ومن لا يبقى، ألسنا دولة ذات سيادة ؟

منذ 1 ساعة 27 October، 2021
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