كورونا في بلجيكا.. الحكومة تعيد فرض القيود بعد ارتفاع الإصابات

أعادت الحكومة البلجيكية فرض بعض قيود كورونا التي خففت منها قبل أسابيع فقط، ووسعت نطاق استخدام بطاقات المرور الخضراء على مستوى البلاد بعد ارتفاع أعداد الإصابات من جديد.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو: “اعتبارا من يوم الجمعة، سيفرض وضع الكمامات في الأماكن العامة، وسيكون إلزاميا للعاملين في الحانات والمطاعم ونوادي اللياقة البدنية.. نحن بحاجة إلى تعزيز جدران الحماية لدينا”.

وأضاف أنه “سيتوجب إبراز بطاقة كوفيد-19 الخضراء الخاصة بالبلاد لدخول الحانات والمطاعم ونوادي اللياقة البدنية اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأكد أن “الخطوات الجديدة لا تعني الدخول في حالة إغلاق، وأنه نظرا لأن أكثر من 85 بالمئة من البالغين البلجيكيين قد تم تطعيمهم، فإنه ليس من الضروري أن تكون الإجراءات صارمة مثل تلك التي كانت مفروضة سابقا قبل الجائحة”.

وتابع: “العام الماضي، وفي مثل هذا الوضع، كنا نوقف بعض الأنشطة.. ما نفعله اليوم هو إبقاء كل شيء مفتوحا، باستخدام بطاقات التطعيم أو استخدام الكمامات”.

وتظهر بطاقة كوفيد-19 أن حاملها إما تلقى تطعيما كاملا أو جاءت نتائج اختبار كوفيد لديه سلبية مؤخرا، أو أنه تعافى مؤخرا من المرض.

وارتفعت أعداد الإصابات اليومية في بلجيكا بنسبة 75 بالمئة لتصل إلى 5299 إصابة خلال الأسبوع الماضي.

كما ارتفع متوسط عدد الوفيات خلال الأسبوع الماضي إلى 13 وفاة يوميا.

المصدر: وكالات