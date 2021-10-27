“جبهة تحرير تيغراي” تنفي تدمير الجيش الإثيوبي مركزا لها

نفت “جبهة تحرير شعب تيغراي” صحة ما أعلنته الحكومة الإثيوبية من استهداف مركز تدريب للقوات الخاصة للجبهة خارج عاصمة الإقليم ميكيلي وتدميره.

ونفى المتحدث باسم الجبهة كنديا جبريهيوت إصابة مثل ذلك المركز، وقال إن الطائرات المقاتلة قصفت منطقة زراعية على بعد 25 كيلومترا شرق ميكيلي وأن الطائرات حاولت شن غارة أخرى صدتها الدفاعات الجوية.

وشدد على أنه “لم يكن هناك هدف عسكري أو مركز تدريب. القصد هو ترويع شعب تيغراي”.

وكانت المتحدثة باسم الحكومة سلاماويت كاسا قالت إن مركز تدريب للقوات الخاصة لجبهة تحرير شعب تيغراي “كان هدف الغارة الجوية اليوم”.

وأضافت أن “عددا كبيرا من العسكريين الموظفين بطريقة غير شرعية والتابعين للجبهة يقومون بتدريبات عسكرية في المركز”

المصدر: وكالات