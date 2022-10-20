إثيوبيا تكشف عن موعد انعقاد محادثات السلام حول تيغراي

أكدت الحكومة الإثيوبية الخميس، اعلان الاتحاد الإفريقي أن محادثات سلام ستعقد في 24 تشرين الأول/أكتوبر في جنوب إفريقيا لمحاولة حل الحرب المستمرة منذ قرابة عامين في تيغراي.

وكتب مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء أبي أحمد رضوان حسين على تويتر تعليقاً على ذلك “أكدنا التزامنا المشاركة”.

وكانت تيغراي منطقة جذب سياحي بكنائسها المنحوتة في الصخر والأضرحة الإسلامية والنصوص القديمة باللغة الجعزية، لكنها أصبحت منطقة لحرب شرسة، حيث يقاتل الجيشان الإثيوبي والإريتري من جهة، وجيش جبهة تحرير شعب تيغراي من جهة أخرى، من أجل السيطرة في منطقة لطالما كان ينظر إليها على أنها مفتاح السلطة في إثيوبيا، أو ما كانت تاريخياً جزءاً من الحبشة.

المصدر: روسيا اليوم