حماس: الشهيد فتحي الشقاقي شكل رافعة حقيقية للحركة الوطنية الفلسطينية

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم الثلاثاء في الذكرى السادسة والعشرين لاستشهاد مؤسس حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور فتحي الشقاقي ان “بصمات فكر الشهيد الشقاقي وجهاده وتضحياته حاضرة في مشوار جهاد شعبنا المتواصل ضد الاحتلال الصهيوني”، ولفت الى ان “الأثر الذي تركه الشقاقي يؤكد عجز الاغتيال عن وقف ثورة شعبنا أو كسر إرادة مقاومته”.

وقال قاسم “مثّل فكر الشهيد فتحي الشقاقي ونضاله رافعة حقيقية للحركة الوطنية الفلسطينية، ساهمت في تأجيج المقاومة ضد المحتل وشكّلت دفعًا جديدًا للفعل الثوري لشعبنا، لتؤكد من جديد قدرة الدم على هزيمة السيف”، وأكد على “استراتيجية وحدة مسار المقاومة والشراكة في الميدان ومواصلة تعزيز وحدة الحال والكلمة والاستمرار في تحالف متين لتحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة”.

المصدر: فلسطين اليوم