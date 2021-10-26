مناورات لجيش العدو على تخوم غزة

أعلن جيش العدو الإسرائيلي الثلاثاء، إطلاق مناورات عسكرية في منطقة “غلاف قطاع غزة” تحت اسم “عاصفة الجنوب”. وبحسب العدو فإن المناورات تأتي “في إطار إعداد فرقة غزة لأي مواجهة عسكرية وتحسين أداء جنوده واختبار مستوى جاهزيتهم وقدراتهم على الانتقال سريعا إلى حالة الحرب”.

وقال المتحدث باسم جيش العدو افيخاي ادرعي “يبدأ صباح اليوم تمرين عسكري لفرقة غزة في منطقة الغلاف وذلك حتى يوم غد الأربعاء، إذ ستشهد المنطقة تحركات نشطة لمركبات أمنية وسيسمع دوي انفجارات بالإضافة إلى نشر الحواجز في بعض الطرقات من دون إغلاقها بالفعل”.

وأضاف ادرعي، أن “التمرين يهدف إلى رفع جاهزية قوات الجيش لحماية المنطقة، حيث سيفحص التمرين استخلاص العبر من عملية “حارس الأسوار” مختبرًا استعداد القوات في مواجهة عددٍ كبير من السيناريوهات الهجومية، قد تقدم عليها المنظمات الإرهابية في غزة في المعركة المقبلة”، حسب زعمه.

وأكد المتحدث باسم جيش العدو أن هذه “المناورات تم التخطيط لها في إطار خطة التدريبات السنوية لعام 2021”.

المصدر: سبوتنيك