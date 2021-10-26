بلينكن: الولايات المتحدة تعلق على الفور تقديم دعم مالي طارئ للسودان بقيمة 700 مليون دولار

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، تعليق بلادة على الفور تقديم دعم مالي طارئ للسودان بقيمة 700 مليون دولار، بسبب الانقلاب العسكري الاخير.

ولفت وزير الخارجية الأميركي، إلى أن واشنطن تدين إجراءات القوات المسلحة السودانية وترفض حل الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون.

وأضاف بلينكن ” يجب العودة إلى مبادئ الثورة السودانية السلمية والإطار الانتقالي المنصوص عليه في الإعلان الدستوري”.

وقال بلينكن: “نقوم بتقييم الخطوات المقبلة بشأن ما حدث في السودان”.

ويأتي هذا بعد إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الاثنين، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، بعد ساعات من احتجاز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من الأعضاء المدنيين بالسلطات الانتقالية وسط أزمة سياسية حلت بين شركاء الحكم الانتقالي.

هذا وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في شهر أب/أغسطس الماضي، تخصيص مساعدات بقيمة 700 مليون دولار، للسلطات الانتقالية في السودان، لمواجهة التحديات الراهنة.

وقالت المديرة التنفيذية لوكالة المعونة الأميركية سامنثا باور، خلال مؤتمر صحفي عقدته بالخرطوم، إن “مؤسسات دولية أخرى مثل البنك الدولي وبرنامج الغذاء العالمي، ستنفذ مشاريع عاجلة ضمن هذا المبلغ”، موضحة أن هذه المشاريع تتعلق بتعزيز الأمن الغذائي، ودعم قطاعات حيوية مثل الطاقة.

المصدر: وكالة سبوتنيك