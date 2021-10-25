عبد الله بحث مع وزير المالية في تجهيز وتشغيل مركز المكلفين والسجل العقاري ودائرة المساحة في الشوف

زار عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله اليوم، وزير المالية يوسف خليل، حيث تم البحث والتداول في الوضع الاقتصادي والمالي العام.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لعبد الله أنه “تم خلال اللقاء، التركيز على النقاط الآتية :

-البدء بتجهيز وتشغيل دائرة المكلفين وأمانة السجل العقاري ودائرة المساحة في قضاء الشوف، التي كان وافق عليها الوزير السابق غازي وزني، بمسعى من رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، وبالتعاون والتنسيق مع المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، والسيد لؤي الحاج شحادة، وتم التشديد على ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات المطلوبة، لتسهيل مهمة حصول أهل الشوف على خدمات هذه الدوائر، للتخفيف من عناء الانتقال ومعاناته.

– البحث في تأمين العدالة للمنحة المالية، المقدمة إلى موظفي القطاع العام، وضرورة أن تشمل المؤسسات العامة، وخصوصا الموظفين في المستشفيات الحكومية، وتم البحث في موضوع بدل النقل وضرورة أن يوازي الكلفة الحقيقية للمحروقات، ووعد الوزير خليل بدراسة الموضوع والمساعدة في تحقيقه.

– تقييم عمل وأداء شركات النفايات العاملة والصعوبات والعقبات التي تواجهها، بعد ان تحولت شوارعنا مكبا للنفايات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام