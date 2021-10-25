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October 25 2021 - 15:40

مستوطنون صهاينة وقوات العدو الاسرائيلي يعتدون على باحات المسجد الاقصى

منذ 37 mins 25 October، 2021
صهاينة
عربي وإقليمي - فلسطين

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة الاثنين باحات المسجد الأقصى، في وقت أدخلت قوات العدو الاسرائيلي أبوابا مصفحة للخلوة الجنبلاطية التي تسيطر عليها منذ سنوات في محيط المسجد.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “أكثر من 140 مستوطناً اقتحموا الأقصى من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، تركزت في الأجزاء الشرقية منه”، وتابعت “طالت الاقتحامات صحن قبة الصخرة المشرفة حيث تلقى المستوطنون شروحات تلمودية”.

من جهة ثانية، أشارت المصادر الى ان “قوات العدو الاسرائيلي أدخلت أبوابا مصفّحة إلى الخلوة الجنبلاطية شمال قبة الصخرة، وذلك بعد أن حُولتها إلى بؤرة أمنية الاحتـلال في الأقصى”.

المصدر: فلسطين اليوم

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