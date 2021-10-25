المشاط أبرق لغوتيريش: نهج الأمم المتحدة يخالف ميثاقها ويبتعد عن تطلعات وآمال الشعوب

بعث رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط برقية تهنئة إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمناسبة ذكرى يوم الأمم المتحدة.

وأشار المشاط إلى أن “اليمن من أوائل الدول المنضمة إلى منظمة الأمم المتحدة التي يقع على عاتقها مسؤولية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتطوير العلاقات الودية بين الدول، وتحقيق التعاون الدولي”، وأسف “للدور السلبي للأمم المتحدة على مدى سبع سنوات في اليمن، حيث قدمت الغطاء السياسي للجرائم الفظيعة التي يرتكبها تحالف العدوان وعلى رأسه أمريكا”.

وقال المشاط “أثار استغرابنا موقف مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة الذي يكيل بمكيالين ويحمل الضحية كل الوزر ويعفي الجاني من أي مسؤولية، وما بيان مجلس الأمن الأخير الذي رافقته غارات جوية للتحالف استهدفت المدنيين والأعيان المدنية إلا دليلاً واضحاً على هذا الانحياز”، ولفت الى ان “نهج الأمم المتحدة يخالف ميثاقها ومبادئها ويبتعد عن تطلعات وآمال الشعوب”.

المصدر: موقع انصار الله