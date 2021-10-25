رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان يعلن حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
October 25 2021 - 13:42
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
25 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
قوة من الجيش السوداني تعتقل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وتنقله إلى مكان مجهول بالإضافة إلى عدد من الوزراء ومسؤولين آخرين
رئيس الوزراء السوداني برسالة من مقر إقامته الجبرية يطلب من السودانيين التمسك بالسلمية واحتلال الشوارع "للدفاع عن ثورتهم"
وزارة الإعلام السودانية: قوة عسكرية مشتركة تقتحم مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان وتحتجز موظفين
تجمع المهنيين السودانيين يصف اعتقال عدد من المسؤولين الحكوميين بأنه انقلاب ويدعو للنزول الى الشوارع والعصيان المدني
مبعوث أميركا الخاص للسودان يحذر من أن "الإنقلاب" في البلاد يتعارض مع الإعلان الدستوري ويعرض المساعدة الأمريكية للخطر
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: إذا أردنا تغيير المحقق العدلي فهذا إرهاب أما تدخل السفيرة الأميركية "نصيحة"
النائب محمد رعد: هناك قضاة نزيهون وآخرون يسيسون الأمور فالقضاء وتركيبته بحاجة إلى إعادة النظر وهذه أحاسيس الناس
الشيخ نبيل قاووق: حزب القوات اللبنانية يستدرج العروض السعودية والأميركية منذ الـ2009 ويسوق نفسه لمهمة إشعال الفتنة
الرئيس نجيب ميقاتي يغادر لبنان إلى العراق في زيارة رسمية يجتمع خلالها برئيس حكومة تصريف الاعمال العراقية مصطفى الكاظمي
ميقاتي ترأس اجتماعاً مشتركا للهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام بحضور وزير العمل لبحث الأوضاع المعيشية
السائقون العموميون يقطعون عدداً من الطرق في المناطق بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات وتردي الواقع المعيشي
رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي: انفراجة نهاية الاسبوع بوصول معظم أدوية الأمراض السرطانية والمناعة إلى لبنان
علماء المنية وعكار: الجريمة التي نفذتها ميليشيات القوات اللبنانية هدفها تهديد السلم الأهلي وإعادة الفتنة والاقتتال للبلد
فلسطين المحتلة: اقتحامات واسعة للمستوطنين الصهاينة لباحات المسجد الأقصى بحماية واشراف شرطة الاحتلال الاسرائيلي
سلطات الإحتلال الصهيوني تواصل نبش القبور في المقبرة اليوسفية في القدس المحتلة والمقدسيون يتصدون لها
مكتب إعلام الأسرى: قوات الاحتلال تعتقل عددا من المواطنين بالضفة الغربية المحتلة
نائب وزير الخارجية السورية بشار الجعفري يستقبل وفدا طبيا روسيا: سوريا صامدة بفضل القيادة والإرادة الشعبية ووجود أصدقاء
الوفد الروسي: تأسيس المجلس الطبي السوري الروسي يهدف إلى إنشاء المشافي والمراكز الصحية وتبادل الخبرات الطبية
طائرة استطلاع مذخّرة تابعة للقوات التركية تلقي قنبلة في محيط مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي
جمعية الوفاق الوطني البحرينية المعارضة تنعي المجاهد علي قمبر الذي استشهد نتيجة مضاعفات المرض في سجون نظام المنامة
القوى الوطنية المعترضة على نتائج الانتخابات العراقية: نطالب المفوضية بالنظر بجدية في جميع الطعون المقدمة لها
الرئيس الإيراني: الفريق الاقتصادي للحكومة سيقدم خطته لدعم المحرومين وضمان العدالة الاجتماعية في توزيع الطاقة
الخارجية الإيرانية تعلن أنها تتابع مصير 13 لاجئاً ايرانياً عالقين على الحدود بين بيلاروس وليتوانيا وبعانون من برد قاس
بدء مفعول الإغلاق العام في 6 مناطق روسية بعد ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا إلى مستويات قياسية
الأمين العام للأمم المتحدة: الصين أصبحت خلال 50 عاما من عملها في المنظمة ركيزة هامة للتعاون الدولي
روسيا تعلن مشاركتها في المؤتمر الدولي حول أفغانستان على المستوى الوزاري والذي سيعقد في 27 الجاري
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
في أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
في أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
في أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان يعلن حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ
منذ 23 mins
25 October، 2021
انقلاب السودان
عبد الفتاح البرهان
التعليقات
ذات صلة
مكتب رئيس الحكومة السودانية: تم اختطاف الحمدوك وزوجته واقتيادهما إلى جهة مجهولة
البرهان: للإسراع بتشكيل المحكمة الدستورية ولا حل إلا بحل الحكومة
مصر تدين محاولة الانقلاب في السودان
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}