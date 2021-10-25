تحذير من رد فعل قد يكون عنيفا عند دمج لقاحات كورونا

حذر مسؤول صحي مصري من تناول لقاحين مختلفين مضادين لفيروس كورونا في نفس اليوم، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى مخاطر عديدة.

وقال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، التابع لوزارة الصحة المصرية، إن “معظم الدراسات أكدت أن تناول لقاحين من نوعين مختلفين في نفس اليوم له مخاطر عديدة على الصحة لعدم ضمان رد فعل الجهاز المناعي”.

وتابع بأن هناك دراسات “قالت إن التنوع بين اللقاحات؛ يعزز الجهاز المناعي ويساعد على تكوين أنواع مختلفة من الأجسام المضادة المناعية”، إلا أن “دمج لقاحات كورونا وتناول نوعين مختلفين في نفس الوقت يسببان خطورة على الصحة”.

ولفت إلى أن هناك “دول تجري تجارب حول الخلط بين اللقاحات عن طريق تناول الجرعة الأولى من لقاح معين، وتناول الجرعة الثانية من نوع آخر”.

وحتى الآن لم توصي منظمة الصحة العالمية بالخلط بين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وفي يونيو/ حزيران الماضي قالت المتحدثة باسم الصحة العالمية مارغريت هاريس إنه “لا توجد حتى الآن بيانات كافية لتقييم وحسم ما إذا كان هذا النهج الخاص باللقاحات المختلطة آمنا على الصحة”.

المصدر: سبوتنيك