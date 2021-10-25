اليونان: تظاهرة في أثينا احتجاجا على مقتل شاب برصاص الشرطة

تظاهر العشرات من اليونانيين في إحدى ضواحي العاصمة أثينا احتجاجا على مقتل شاب من “غجر الروما” برصاص الشرطة خلال مطاردته.

وقالت مصادر محلية إن “نحو 100 متظاهر قطعوا السير على طريق سريع بالقرب من ضاحية أسبروبيرغوس غرب العاصمة اليونانية التي تعيش فيها غالبية من طائفة الروما”، وأضافت “خرجت تظاهرة كبيرة أيضا في بيراما قرب ميناء بيريوس حيث قتل الشاب البالغ 20 عاما ليل الجمعة”.

من جهتها، ذكرت الشرطة اليونانية أن “رجال الشرطة طلبوا من سائق شاب يشتبه بسرقته سيارة التوقف لفحص وثائقه، لكنه لم يمتثل”، وأضافت “6 من رجال الشرطة أصيبوا، فيما أوقف 7 من عناصر الأمن بتهمة القتل العمد”.

المصدر: روسيا اليوم