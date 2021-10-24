“جبهة العمل” الشعب الفلسطيني مصمم على الاستمرار بمقاومة الاحتلال الاسرائيلي

نددت “جبهة العمل الاسلامي” في لبنان “بقرار سلطات الاحتلال الصهيوني في تصنيف ست مؤسسات أهلية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على أنها منظمات إرهابية”، لافتة إلى أن “هذا القرار هو وسام شرف على جبين تلك المؤسسات، ولن يثنيها عن متابعة مسيرتها ودورها في تنمية النواحي الاجتماعية للشعب الفلسطيني الصامد”.

واعتبرت الجبهة أن “قرارات العدو الصهيوني الغاشم ستبقى حبرا على ورق، لأن الشعب الفلسطيني ومؤسساته ومنظماته الأهلية والاجتماعية والسياسية والفصائل الفلسطينية المقاومة والمجاهدة، جميعهم مصممون على الاستمرار في مقاومتهم بشتى الوسائل حتى تحرير أرضهم وإنسانهم من براثن الاحتلال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام