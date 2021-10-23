رئيس البرلمان الأوروبي: إعلان أنقرة سفراء 10 دول غير مرغوب فيهم يعد “توجها استبداديا”

وصف رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، قرار تركيا باعتبار سفراء 10 دول بينها فرنسا والولايات المتحدة “غير مرغوب فيهم” بأنه يعد “توجها استبداديا” لأنقرة، وذلك على خلفية دعواتهم للإفراج عن المعارض التركي عثمان كافالا.

وقال ساسولي، في تغريدة على تويتر “يعتبر طرد سفراء 10 دول مؤشرا على التوجه الاستبدادي للحكومة التركية”، مضيفا “لن نخاف. الحرية لعثمان كافالا”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن بوقت سابق اليوم أنه وجّه وزارة الخارجية بإعلان سفراء 10 دول بينها فرنسا والولايات المتحدة بأنهم أشخاصا غير مرغوب فيهم، على خلفية دعواتهم للإفراج عن المعارض التركي، عثمان كافالا.

ودعت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد وفنلندا، في بيان مشترك الاثنين الماضي، إلى الإفراج عن كافالا، معتبرة أن استمرار احتجازه يثير شكوكا حول الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا.

يُشار إلى أن السلطات التركية أوقفت كافالا في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2017 لاتهامه بمحاولة زعزعة الاستقرار وقلب نظام الحكم وتمويل تظاهرات مناهضة للحكومة. وترفض الحكومة التركية الدعوات المتكررة من جانب الدول الغربية والولايات المتحدة الإفراج عن كافالا وتقول إنها لا تقبل أي تدخل في شؤون القضاء.

المصدر: سبوتنيك