أردوغان: أمرت وزارة الخارجية التركية بإعلان 10 سفراء من بينهم سفراء الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا أشخاصاً غير مرغوب فيهم (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2021 - 17:42
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السيد حسن نصرالله في ذكرى المولد النبوي الشريف: من أوجب الواجبات أن يقف المسلمون في مواجهة جماعة داعش المتوحشة
السيد نصرالله: المقاومة في لبنان انتصرت بالتقارب والمقاومة في فلسطين تنتصر عندما تتوحد بالداخل وبالخارج مع محور المقاومة
السيد نصرالله: التحقيق في جريمة الطيونة جاد وشجاع ويجب استمرار الإدانة للذين اعتدوا وقتلوا والذين لا تبرؤهم المعطيات
السيد نصرالله: العدو مشتبه اذا كان يتصور أنه يستطيع أن يتصرف كما يشاء بالمنطقة البحرية المتنازع عليها قبل حسم هذا النزاع
السيد نصرالله: عندما نجد أن نفط وغاز لبنان بالمنطقة المتنازع عليها بدائرة الخطر سنتصرف على هذا الأساس وهي قادرة على ذلك
السيد نصرالله: علينا القيام بتخفيف المعاناة المعيشية وتفعيل العمل بالبطاقة التمويلية ورفع بدل النقل واحياء النقل العام
السيد نصرالله: المواقف الرسمية والقضائية والعلمائية في العراق قطع دابر الفتنة من اليوم الأول حيال مؤتمر أربيل التطبيعي
السيد نصرالله: يجب على العالم ومجلس الأمن بدل إدانة الضحية الضغط على اميركا والسعودية وغيرهما ممن يمارس الحرب على اليمن
مصادر أمنية للمنار: اعترافات الموقوفين في كمين الطيونة حددت أسماء مشاركين وكشفت توزيع مجموعات في محيط المنطقة المستهدفة
مصادر أمنية للمنار: تدخلات أدت إلى التريث باستدعاء رئيس حزب القوات لحين تحديد الجهة القضائية الصالحة للاستماع إليه
الشيخ نعيم قاسم: المحقق العدلي طارق البيطار بات مشكلة في لبنان والحزب يريد محققا يعمل للعدالة وليس لتسييسها
السيد هاشم صفي الدين: ننبه من التقارير التي ترفعها إحدى الجهات اللبنانية للأميركيين ضد شخصيات وطنية لإنزال عقوبات بحقها
تكتل بعلبك الهرمل: يجب الاستمرار بملاحقة القتلة في مجزرة الطيونة ومشغليهم وسوقهم للعدالة في أقرب فرصة
حركة أمل ردا على التيار الوطني الحر: الحريص لا يحرم الشباب في سن 18 من الانتخاب ولا يهرب من التصويت للكوتا النسائية
حركة أمل: لدينا الجرأة بالتعبير عن موقفنا بشكل واضح داخل المجلس النيابي وخارجه وعبرنا عنه في الجلسة النيابية الأخيرة
مكتب القاضي غسان عويدات ينفي ما تناقلته وسائل الإعلام عن قرار بتجميد قرار المحكمة العسكرية بالاستماع الى سمير جعجع
مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية يسطر بلاغ بحث وتحر بحق النائب السابق خالد الضاهر بعد ضبط أسلحة وذخائر لديه
الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر: تقديم موعد الإنتخابات النيابية يحمل تعدياً على صلاحيات السلطة التنفيذية
رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر: الموظف يحتاج إلى مليوني ليرة للوصول إلى عمله خلال الشهر
سلطات الإحتلال الإسرائيلي تجبر عائلة جابر على هدم منزلها المقام منذ 40 عاماً في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة
مستوطنون صهاينة يعتدون على قاطفي الزيتون من الفلسطينيين في ترمسعيا شمال رام الله ويصيبون مواطنا ويحطمون 4 مركبات
وزير حرب العدو يأمر بإعلان 6 مؤسسات تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الضفة الغربية كمنظمات "إرهابية"
الفصائل الفلسطينية تدين قرار الإحتلال تصنيف مؤسسات أهلية بأنها "إرهابية" وتؤكد أن استهدافها لن يثنيها عن استكمال دورها
رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف: لقد هرم الكيان الصهيوني في المرحلة الثانية من عمره بفعل مقاومة لبنان وفلسطين
مصادر يمنية: طيران العدوان السعودي الأميركي يشن 3 غارات على مدينة الحديدة في خرق مستمر لاتفاق السويد
رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض: الحشد قوة أساس من أجل حماية النظام الديمقراطي في العراق
الأمم المتحدة تتهم المجلس العسكري في بورما بحشد الآلاف من القوات والأسلحة الثقيلة شمال البلاد وتخشى من وقوع فظائع
الدفاع الروسية: تسيير سفن حربية تابعة للجيشين الروسي والصيني لأول مرة في دورية بحرية مشتركة في المحيط الهادئ
الصحة الروسية تسجل لليوم الثالث على التوالي أكبر زيادة بحصيلة وفيات كورونا وصلت إلى 1075 وفاة وأكثر من 37 ألف إصابة
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أردوغان: أمرت وزارة الخارجية التركية بإعلان 10 سفراء من بينهم سفراء الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا أشخاصاً غير مرغوب فيهم (روسيا اليوم)
منذ 37 mins
23 October، 2021
اردوغان
الخارجية التركيا
تركيا
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