العميد حمدان التقى سفير الجزائر

استقبل أمين الهيئة القيادية في “حركة الناصريين المستقلين- المرابطون” العميد مصطفى حمدان، وأعضاء الهيئة، سفير دولة الجزائر عبد الكريم الركايبي.

بعد اللقاء، هنأ حمدان “أهلنا الجزائريين” على “إنجاز الانتخابات النيابية والاستعداد للدخول إلى الانتخابات المحلية”، مثمنا “دور القيادة الجزائرية وعلى رأسها سيادة الرئيس عبد المجيد تبون، في حرصهم على الكرامة والسيادة الوطنية، ورفضهم الحازم والقاطع لهلوسات التدخل الاستعماري الفرنسي البائد، بحلته المشوهة الجديدة”.

كما أكد العميد حمدان “أهمية استضافة الجزائر، في الأيام المقبلة، انعقاد اجتماع الملوك والرؤساء العرب في الجامعة العربية، حيث ستكون منطلقا جديدا لاستعادة الدور العربي الفعال الشامل والجامع، في منطقة الشرق الأوسط”.

وشكر للسفير الجزائري “حرصه الدائم على الدعوة إلى حفظ الأمن والاستقرار في لبنان، من خلال لم الشمل اللبناني ومعالجة الأزمات”.

بدوره، أكد الركايبي “دعم الجزائر للبنان، واهتمامها بتخطي اللبنانيين جميعا الأزمات الصعبة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل ظروف معقدة إقليمية ودولية”، شاكرا للقوى الوطنية اللبنانية “التي دعمت وساندت موقف الجزائر المبدئي في ما يتعلق بالشؤون الجزائرية من قبل أي كان”.

المصدر: بريد الموقع