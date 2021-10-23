مسؤول مكتب الاعلام لحزب الله في المنطقة الأولى استقبل الكاتب عماد سعيد – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2021 - 17:42

مسؤول مكتب الاعلام لحزب الله في المنطقة الأولى استقبل الكاتب عماد سعيد

منذ 2 ساعة 23 October، 2021
مسؤول مكتب الاعلام لحزب الله في المنطقة الأولى استقبل عماد سعيد
لبنان

إستقبل مسؤول المكتب الصحافي لإعلام حزب الله في المنطقة الأولى يوسف مغنية، الكاتب الدكتور عماد سعيد ممثلا جمعية “هلا صور الثقافية الاجتماعية”، وعرض معه شؤون الاستعدادات الجارية لافتتاح معرض الكتاب العربي السادس في صور الذي تقيمه الجمعية في صور في شهر تشرين بمركز باسل الاسد الثقافي تحت شعار “كي يبقى الكتاب ليبقى لبنان”.

وأشاد مغنية بجهوده الداعمة لثقافة المقاومة، مؤكدا أن “معرض الكتاب العربي في صور كان العام الماضي تحت عنوان رفض التطبيع، وهذا ما يعزز من الفكر المقاوم والممانع”.

بدوره شكر سعيد مغنية على استقباله و”اللقاء المثمر إعلاميا وثقافيا”، مشيرا الى ان “المعرض سيكرم الاعلامي المجاهد الراحل علي المسمار أحد أهم الوجوه الاعلامية في قناة المنار”، قائلاً “معا سنستمر بالمقاومة بكل أشكالها كي نبقى وننتصر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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