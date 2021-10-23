افتتاح منطقة تجارية حرة في شمال غرب ايران قريباً

أعلن وزير الاقتصاد والمالية الايراني احسان خاندوزي عن افتتاح منطقة تجارية حرة في محافظة اردبيل /شمال غرب/ في غضون شهر أو شهرين.

وقال خاندوزي، خلال اجتماع المجلس الاداري لمنطقة “بيله سوار مغان” ، ان المراحل القانونية لافتتاح هذه المنطقة تم الانتهاء منها في مجلس صيانة الدستور ومجمع تشخيص مصلحة النظام وينبغي البدء بنشاطات هذه المنطقة في غضون شهر أو شهرين.

واضاف: إن اللجنة الادارية لهذه المنطقة قد تم تعيينها وسيتم ايجاد حلول للشؤون المتبقية بسرعة.

ونوه الى ان تحقيق المصالح الاقتصادية للبلاد يتطلب الابتعاد عن المركزية ومنح صلاحيات للمدراء في المحافظات.

المصدر: قناة العالم