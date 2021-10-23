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October 23 2021 - 06:06

افتتاح منطقة تجارية حرة في شمال غرب ايران قريباً

منذ 32 mins 23 October، 2021
Iran Trade Region
اقتصاد - صفحات منوعة

أعلن وزير الاقتصاد والمالية الايراني احسان خاندوزي عن افتتاح منطقة تجارية حرة في محافظة اردبيل /شمال غرب/ في غضون شهر أو شهرين.
وقال خاندوزي، خلال اجتماع المجلس الاداري لمنطقة “بيله سوار مغان” ، ان المراحل القانونية لافتتاح هذه المنطقة تم الانتهاء منها في مجلس صيانة الدستور ومجمع تشخيص مصلحة النظام وينبغي البدء بنشاطات هذه المنطقة في غضون شهر أو شهرين.
واضاف: إن اللجنة الادارية لهذه المنطقة قد تم تعيينها وسيتم ايجاد حلول للشؤون المتبقية بسرعة.
ونوه الى ان تحقيق المصالح الاقتصادية للبلاد يتطلب الابتعاد عن المركزية ومنح صلاحيات للمدراء في المحافظات.

المصدر: قناة العالم

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