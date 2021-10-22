مكتب حقوق الإنسان في صعدة: لدينا التوثيق الكامل والأرقام الدقيقة عن كل الجرائم التي ارتكبها العدوان في المحافظة وستكون حاضرة في كل المحافل الحقوقية (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2021 - 22:58

مكتب حقوق الإنسان في صعدة: لدينا التوثيق الكامل والأرقام الدقيقة عن كل الجرائم التي ارتكبها العدوان في المحافظة وستكون حاضرة في كل المحافل الحقوقية (وكالة يونيوز)

منذ 24 mins 22 October، 2021
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