كوسوفو تطرد إثنين من الدبلوماسيين الروس لديها بتهمة تعريضهما الأمن القومي للخطر – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2021 - 19:40

كوسوفو تطرد إثنين من الدبلوماسيين الروس لديها بتهمة تعريضهما الأمن القومي للخطر

منذ 48 mins 22 October، 2021
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