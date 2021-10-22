القصف الحكومي يمنع طائرة أممية من الهبوط في تيغراي شمال إثيوبيا

أفادت وكالة “رويترز” أن الغارات الجوية الجديدة التي شنتها الحكومة الإثيوبية على ضواحي مدينة مقلي، مركز إقليم تيغراي شمال البلاد، منعت طائرة تابعة للأمم المتحدة من الهبوط هناك. ونقلت الوكالة عن مصدرين إغاثيين في إثيوبيا تأكيدهما أن الطائرة الأممية اضطرت إلى تعليق عملية الهبوط المقررة في مقلي بشكل طارئ بسبب القصف. وأعلنت الحكومة الإثيوبية في وقت سابق من اليوم عن شنها غارات على مركز تدريب عسكري سابق في محيط مقلي تستخدمه “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” المتمردة.

ويمثل ذلك رابع جولة من الغارات الجوية على مقلي منذ مطلع الأسبوع الجاري، وسط بوادر هجوم جديد من قبل حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد على تيغراي.

المصدر: روسيا اليوم