أسعار الذهب تتعافى من جديد أعلى 1790 دولار للأوقية

شهدت أسعار الذهب ارتفاع على مدار تعاملات صباح اليوم الجمعة خلال الفترة الآسيوية، واستطاعت الأسعار التعافي من خسائر الجلسة الأخيرة عندما انخفضت تجاه المستويات 1780 دولار للأوقية.

وكان الذهب على وشك تحقيق مكاسب أسبوعية ثانية. وذلك بالتزامن مع اتجاه الدولار تجاه الانخفاض بعض الراحة من ارتفاع عائدات السندات الأمريكية وزيادة الرهانات على أن البنوك المركزية على مستوى العالم التي قد تبدأ قريبا في تقليص الأصول.

وفي الساعة 6:40 ص بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.61% لتصل إلى 1792 دولارا للأوقية. في المقابل تراجع مؤشر الدولار الأمريكي DXY الذي يقيس سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.08% تجاه المستوى 93.68 نقطة.

ويذكر أنه تم تداول أسعار الذهب في نطاق واسع بين 1749 دولارا و 1800 دولارا في الشهر حتى الآن، وتوجت المكاسب بارتفاع حاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات.

المصدر: Investing.com