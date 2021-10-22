صفا عرض مع فيصل أوضاع الاراضي المحتلة والانتهاكات الاسرائيلية ضد المعتقلين

زار رئيس الشبكة العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني محمد صفا، الجبهة الديموقراطية والتقى مسؤولها في لبنان عضو المكتب السياسي للجبهة علي فيصل، حيث تم عرض اوضاع الاراضي الفلسطينية المحتلة والانتهاكات الاسرائيلية ضد المعتقلين المضربين وتعديات المستوطنين اليومية، مما يتطلب تطوير حملات التضامن المحلية والعالمية.

وأوضح بيان صادر عن الشبكة، أن فيصل “أكد اهمية إطلاق مركز الخيام للشبكة العالمية كمبادرة مبدعة وفكرة نبيلة تعبر عن عمق الانتماء للقضية الفلسطينية”، منوها بصفا “المناضل”. وأعلن “استعداد الجبهة للتعاون مع هذه الشبكه العالمية”، متمنيا لها “النجاح لان قضية فلسطين هي الرئة النقية التي يتنفس منها كل أحرار العالم”.

من جهته شكر صفا فيصل وأكد “التعاون والتنسيق التاريخي مع الرفاق في الجبهة الديموقراطية”، عارضا الخطوات التحضيرية للشبكة محليا ودوليا استنادا الى خبرة لجنة المتابعة ومركز الخيام طيلة 38 عاما والعمل لتوحيد وتنسيق كل الجهود فلسطينيا وعربيا ودوليا في الداخل والخارج، للانتقال الى مرحلة اكثر قوة وفعالية دفاعا عن الشعب الفلسطيني”، داعيا الى “تقديم الملاحظات والاقتراحات لتحويلها الى حركة عالمية تضامنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام