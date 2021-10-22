اهالي الطلاب في الخارج ناشدوا ميقاتي العمل على تنفيذ القرار 193 – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2021 - 10:30

اهالي الطلاب في الخارج ناشدوا ميقاتي العمل على تنفيذ القرار 193

منذ 18 mins 22 October، 2021
اعتصام اهالي الطلاب في الخارج
لبنان

ناشدت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، في بيان، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إنقاذ ابنائهم في الخارج “الذين املوا في تنفيذ قانون الدولار الطالبي الرقم 193، الذي لم يطبق بسبب إهمال الدولة مراقبة تنفيذ القوانين، مما سمح للمصارف لإستباحة القرار المذكور والتهرب من تنفيذه، غير آبهين بخسارة الطلاب مقاعدهم الدراسية لعدم قدرتهم على تسديد ألاقساط”.

واضافت الجمعية:”عملنا منذ عامين على إقرار القانون، ونناشد الرئيس ميقاتي الوقوف الى جانب الطلاب وإلزام المصارف تنفيذه، ودعم الإقتراح الجديد للعام الدراسي 2021 2022 الذي سلك طرقه القانونية في مجلس النواب، ووضعه على جدول أول جلسة لمناقشته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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