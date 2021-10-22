القضاء يطلب الاستماع إلى جعجع استناداً إلى إفادات الموقوفين حول مجزرة الطيونة

أعطى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي إشارةً للإستماع إلى إفادة رئيس حزب القوات سمير جعجع في التحقيقات الجارية بمجزرة الطيونة.

وأوضحت مصادر قضائية متابعة أنَّ الاستدعاء يأتي على خلفيّة الاعترافات التي أدلى بها الموقوفون لدى الجيش. وتقضي إشارة القاضي عقيقي بالإستماع إلى جعجع أمامه في المحكمة العسكرية للإفادة حول مسؤوليته عن إستشهاد سبعة مواطنين وأصابة نحو ستين آخرين في كمين نفَّذه مسلحو حزب القوات ضد متظاهرين عزَّل، كانوا انطلقوا، يوم الخميس الماضي بتظاهرة من دوَّار الطيونة باتجاه قصر العدل، للمطالبة بتحقيق العدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وقد سارع حزب القوات لنفي تبلغه أيَّ استدعاء لجعجع في هذه المجزرة.

المصدر: قناة المنار