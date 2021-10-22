قوات الاحتلال الصهيوني تحتجز عددا من الشبان الفلسطينيين في بلدة يعبد جنوبي غربي جنين (قناة الأقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2021 - 00:02

قوات الاحتلال الصهيوني تحتجز عددا من الشبان الفلسطينيين في بلدة يعبد جنوبي غربي جنين (قناة الأقصى)

منذ 10 mins 21 October، 2021
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