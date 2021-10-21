السيد رئيسي: الدول الأجنبية لا تريد الخير لشعوب المنطقة

أكد رئيس الجمهورية الايراني السيد ابراهيم رئيسي أن “الدول الأجنبية لا تريد الخير لشعوب المنطقة”. وخلال استقباله نواب البرلمان عن اهالي محافظتي اذربيجان الغربية والشرقية، لفت السيد رئيسي إلى أن “ايران تولي أهمية الى علاقاتها مع دول الجوار، ولن تسمح للصهاينة بتوتير هذه العلاقات”.

وأضاف أن “مبادئ حسن الجوار والتعامل الاقتصادي والتجاري وتفعيل الأسواق الحدودية، مدرجة ضمن برامج وسياسات الجمهورية الاسلامية الايرانية”. وبيّن آية الله رئيسي، أن “تجارة المقايضة مع الجيران من شأنها أن تصب في مسيرة الازدهار الاقتصادي، وترسيخ مزيد من الأواصر مع دول المنطقة”. وفي السياق، نوّه رئيس الجمهورية إلى ضرورة استكمال المشاريع البنوية في انحاء البلاد؛ مصرحاً أن ذلك يشكل أحد اولويات الحكومة الجديدة داخل المحافظات.

المصدر: ارنا